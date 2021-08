Oroscopo di domani 4 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 4 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

La Luna in Gemelli preannuncia entusiasmo e vivacità. Contatti e nuove alleanze potrebbero felicemente sostenere progetti e iniziative. Vita sociale e lavorativa beneficiano di appoggi astrali favorevoli, così come le finanze un po' meno ballerine.

Toro

I transiti in atto indicano una fase propizia per rinnovare l'arredamento o rendere più confortevole la casa. Tempo di rinnovare anche le abitudini. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati.

Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Mettete all'angolo la malinconia e preparatevi a vivere grandi emozioni e sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l'umore. I nodi non si sciolgono su due piedi, ma una rinnovata fiducia può rivestire tutto di una luce diversa.

Cancro

Avrete le antenne drizzate e pronte a captare sentimenti, pensieri e stati emotivi altrui, quasi per magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Date spazio al relax, a letture significative.

Leone

Disposizione d'animo gioiosa e leggera. Riscontri significativi in società. Gli affari, nel mirino di Urano, vanno gestiti con calma e con mano sicura. Per qualcuno potrà esserci una lieta sorpresa. Un amore torna dal passato per ridiventare un dolce presente.

Vergine

La Luna acuisce un po' troppo la sensibilità e anche la reattività. È comunque la giornata ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia. Almeno per oggi lasciate fuori i problemi.

Bilancia

Mostrando con orgoglio le vostre qualità, diplomazia e flessibilità, non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. L'amore oggi non è una pena, ma una gioia del cuore, da vivere con spensieratezza senza pensare al domani.

Scorpione

Curate maggiormente i rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici possibile per non suscitare gelosie e rivalità inutili. Perfezionismo e capacità organizzativa troveranno soluzioni rapide a piccole difficoltà pratiche.

Sagittario

La Luna dall'altra parte del cielo vi suggerisce di guardare la realtà, non alla luce delle vostre sensazioni, ma con la massima lucida obiettività. Attingete a piene mani alla vostra riserva di ottimismo, per superare un momento di impasse.

Capricorno

Nella carriera state in campana: qualcosa non gira nel solito modo o forse siete distratti, troppo svagati. Una buona occasione per fare ordine. Nel tempo libero dedicate attenzioni a voi stessi. Ultimamente avete trascurato le vostre esigenze.

Acquario

Mercoledì in ottimismo e allegria. Nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. Negli affari danzate un minuetto con cambi repentini di passo. Serata interessante, simpatiche iniziative con gli amici, eventi culturali assolutamente da non perdere.

Pesci

Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgete al piacere di stupire gettando ombre sulla vostra immagine. Irrequieti, combattuti fra passioni che ritornano e il timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago.

