Oroscopo di oggi 3 agosto 2021

Oroscopo oggi 3 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Realizzazione personale che arriva attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano, ma per i vostri gusti si fanno troppi pettegolezzi. Nell’ambiente di lavoro non esitate a mettere in riga chi mostra scarso senso di responsabilit. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Via libera alle situazioni che spezzano la routine, ma state attenti: modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati. Mantenete costante la determinazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Giornata accattivante che mette in luce la vostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza al top. Conoscenze interessanti da coltivare. Riflessioni, confidenze e intermezzi di spessore. L’amore gira a vuoto, forse non sa da che parte andare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Un guadagno extra si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e per l’attività. Ma il lavoro si rivela molto produttivo, potrete compensare. Se una decisione sentimentale vi mette alle strette, cambiate aria. Forse non siete ancora pronti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Gratificati su tutti i fronti: personale, sociale, economico. Eppure qualcosa vi pesa, forse l’ambizione vi toglie il gusto delle piccole cose. Non esagerate nella pretesa di ottenere risultati immediati o nella speranza di forzarli con azioni inopportune. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Chiarite le ambiguità nei rapporti con i colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarvi qualche tiro mancino, ma fatelo con la dovuta diplomazia. Le delusioni vi pesano e vi impediscono di pensare lucidamente, ma si presenteranno le occasioni per rifarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Fermenti prodotti da una bella novità: una nuova storia, un breve viaggio, l’arrivo di una notizia vi renderanno espansivi. Attirerete gli sguardi altrui. Nel lavoro aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Studiate una strategia per cavarvi d’impaccio, se doveste trovarvi ad avere a che fare con persone che a naso non vi ispirano affatto fiducia. Avete l’appoggio e l’approvazione dei familiari, per un progetto di studio o di aggiornamento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Dall’amore alla carriera, alle finanze abbondano imprevisti, mentre le campane dello shopping suonano a distesa inducendovi in pericolosa tentazione. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità e malumore. La peggior minaccia: la gelosia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Martedì zeppo di sorprese per quanto riguarda gli affetti. Imperativo: non prestate orecchio ai pettegolezzi, ascoltate solo la voce del cuore. Competizione al top: se non fate sconti agli avversari, loro non ve ne faranno. Una disfida senza esclusione di colpi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Una ventata di brio, grazie alla Luna in Gemelli. Grandi privilegiate le relazioni e la creatività. Facce nuove accendono la vostra curiosità. Gli amici vi appoggiano e vi rispettano. Accantonate i problemi, per dedicarvi a ciò che più vi piace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La voglia di darvela a gambe per schivare i confronti vi mettono in contrasto con la famiglia, facendovi perdere anche mordente sul lavoro. Malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Tenete alto il livello di guardia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata