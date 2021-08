Oroscopo di domani 5 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 5 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

In caso di indecisione, un consulente vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto... agite d'astuzia. Fascino e forma non mancano. Le relazioni affettive si approfondiscono, ma cercate di essere comprensivi e come sempre sinceri.

Toro

Niente di meglio del passaggio della Luna in Cancro, per scacciare quel senso di irrequietezza che da un po' di tempo incrina la vostra naturale vitalità. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mette un po' sottosopra, appianate con calma i contrasti.

Gemelli

Curerete le finanze, mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Se nell'attività siete audaci, in amore date prova di viltà fuggendo gli impegni e le responsabilità.

Cancro

Con la Luna nel segno, guadagnate in sensibilità e intuito. Se siete alle prese con una questione spinosa, fate leva sulla dolcezza, sarà più facile. Dovrete considerare alcune proposte che comportano dei cambiamenti alla luce degli sviluppi futuri.

Leone

L'ottima capacità di relazione vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni occasione per affermarvi in ambienti del tutto nuovi. Una storia alle prime battute assume un andamento armonico, vivacizzato da dei gesti affettuosi.

Vergine

Se siete giù di corda, magari a fronte di una rottura affettiva, tuffatevi nelle braccia accoglienti dei vostri cari, vi doneranno ciò di cui avete bisogno. Uno sguardo attento all'impostazione delle spese potrebbe fornirvi l'idea giusta per migliorare il bilancio.

Bilancia

La Luna vi rema contro, causando malumori in famiglia. Il vostro rigore va smussato. Date spazio al desiderio di movimento e di compagnia. Siate meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive.

Scorpione

Gli influssi positivi della Luna sono una manna per il vostro umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, e ben disposto all'allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito, per recuperare certi legami un po' traballanti.

Sagittario

Potreste avere l'opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni, che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili. Dovete fare un passo indietro e rivedere con più apertura e flessibilità le relazioni con le persone vicine.

Capricorno

Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna... domani tutto o quasi tutto si appianerà. Nel lavoro date il meglio. Non vi lasciate fuorviare dall'umore e procedete spediti per la vostra strada.

Acquario

Qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data nel mirino della giornata. Datevi da fare per risolverlo definitivamente. La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti e adeguarsi.

Pesci

Potrà essere un giovedì sereno, poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra gli impegni e le responsabilità, e l'irresistibile voglia di sognare. Nessuna titubanza: sboccerà il coraggio per fare i passi necessari per una dolce riconciliazione.

