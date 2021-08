Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 4 e domani 5 agosto

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 agosto 2021?

Sagittario

La Luna dall’altra parte del cielo vi suggerisce di guardare la realtà, non alla luce delle vostre sensazioni, ma con la massima lucida obiettività. Attingete a piene mani alla vostra riserva di ottimismo, per superare un momento di impasse. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

