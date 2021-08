Oroscopo di domani 7 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 7 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

La Luna in Leone scende in campo per darvi manforte nelle delicate questioni di coppia. Energia, entusiasmo e vitalità tipici dell’elemento Fuoco. Clima ideale per divertirvi, rinsaldare il rapporto, rappacificarvi con soci e colleghi dopo una discussione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Procedete con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Single dichiarati? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul vostro cammino. Siete in vena di generosità e la voglia di spendere soltanto per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Studiate una strategia di azione: se vi muoverete con decisione, riuscirete a superare le difficoltà, ad onorare i vostri impegni con efficacia. Tenete gli occhi aperti guardando con disincanto la realtà. In ciò che vi circonda troverete risposte ai problemi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

.A vostro favore gioca la Luna nel segno, la quale vi fornisce una determinazione capace di gestire le eventuali diatribe e le ribellioni familiari. Recuperando il vostro centro, avanzate con passo sicuro. In società e tra gli amici avete i numeri per farvi notare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La grinta e la gioia di vivere non vi mancano e gli ostacoli, seppure ardui, vanno affrontati con coraggio e con un bel sorriso. Ce la potete fare! Con grande efficienza e senso pratico, saprete gestire abilmente un imprevisto. Che soddisfazione! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Mercurio e Sole sono un toccasana per le amicizie. Brevi viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco rincontrato. In gruppo ritrovate il buonumore, recuperate sicurezza nel vostro fascino e risalite a grandi passi la china. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Potete lamentarvi con la Luna, se la giornata non è di vostro gradimento, anche se in verità non siete del tutto esenti da responsabilità. Siete sorretti dalla forza di volontà, nonostante il disfattismo dell’umore: non è salutare stare a rimuginare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Sarà un sabato tutto da vivere, grazie al trigono della Luna in Leone. L’energia solare che irradia da voi vi rende dinamici e carismatici. Focalizzate gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente la realtà e l’investimento che siete disposti a fare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Avete intraprendenza in quantità industriale, e molti progetti vincenti che saprete imporre e proporre con la consueta tenacia e perspicacia. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensate, ma soprattutto quello che sentite nel cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Stare da soli vi fa male, senza un amore generoso e il suo calore vi sentite smarriti, ma se il guinzaglio è troppo corto, date segni di insofferenza. Suscitate la gelosia del partner che non vede di buon occhio gli spazi liberi che spesso vi riservate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarvi a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che il cuore è in pace. Un paio di pianeti fuori posto, ma in questo vivere nella contraddizione sperimentate un’armonia mai provata. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

