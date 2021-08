Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 7 e domani 8 agosto

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Mercurio e Sole sono un toccasana per le amicizie. Brevi viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco rincontrato. In gruppo ritrovate il buonumore, recuperate sicurezza nel vostro fascino e risalite a grandi passi la china. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

