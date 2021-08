Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 7 e domani 8 agosto

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarvi a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che il cuore è in pace. Un paio di pianeti fuori posto, ma in questo vivere nella contraddizione sperimentate un’armonia mai provata. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

