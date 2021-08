Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 8 e domani 9 agosto

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Con la Luna in Leone andate sul sicuro, avete le carte in regola per divertirvi. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siete a caccia di un cambiamento, nuove alleanze potranno aprire delle stimolanti prospettive. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata