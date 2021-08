Oroscopo di oggi 9 agosto 2021

Oroscopo oggi 9 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Complice la Luna in Leone alleata di Mercurio, siete dotati di una formidabile energia e determinazione che vi fa superare qualsiasi ostacolo. Ottimi gli spunti creativi che mettete in campo. Un impegno assiduo garantisce successi tangibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Oggi che la Luna vi guarda di traverso, è logico che i doveri quotidiani vi costino fatica e che gli altri, invece di darvi una mano, vi ostacolino. Dovete fare i conti con una certa inconcludenza, che oltretutto incrementa decisamente il nervosismo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Nel lavoro, studiate con attenzione la situazione: individuerete le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente attuabili. La serenità in amore è a portata di... cuore, se valorizzerete il sentimento e non darete niente per scontato.

Cancro

Nelle mansioni di routine procedete, più complessa invece la concretizzazione immediata degli obiettivi. Sconsigliati i colpi di testa. Tenete a freno la voglia di spendere e spandere. Controllate il budget familiare passo passo.

Leone

Nelle mansioni di routine procedete, più complessa invece la concretizzazione immediata degli obiettivi. Sconsigliati i colpi di testa. Tenete a freno la voglia di spendere e spandere. Controllate il budget familiare passo passo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Nelle mansioni di routine procedete, più complessa invece la concretizzazione immediata degli obiettivi. Sconsigliati i colpi di testa. Tenete a freno la voglia di spendere e spandere. Controllate il budget familiare passo passo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Inviti e sorprese allieteranno questo lunedì. Vitalità, entusiasmo, comunicativa. Clima ideale per dare sfogo alla voglia di mondanità. Buone chance di realizzare un desiderio importante, che appagherà ambizioni e inclinazioni personali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Siete sorretti dalla forza della volontà, nonostante la Luna e le circostanze vi remino contro. Ragionare con calma produce buoni risultati. Cercate di evitare le circostanze palesemente conflittuali, e siate generosi con chi vi circonda.

Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nella carriera, in amore e in società. Incisività, mordente, persuasione e tenacia. Se volete assicurarvi appoggi utili, dettate le vostre condizioni, verranno accettate ad occhi chiusi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Strappati con forza alle strane “ruminazioni” mattutine, dal pomeriggio diventate i protagonisti attivi odierni. Sfoggiate un piglio vincente. Lavoro di routine. Una buona organizzazione vi permetterà di ovviare a qualsiasi inconveniente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Tenetevi alla larga dagli eccessi e dalle chiacchiere: non vale la pena di intestardirsi su questioni di principio. Concentratevi sulle vostre mete. Tendenza a esprimere senza il filtro del buonsenso ciò che vi passa per la testa: tutto e il contrario di tutto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Correggete la tabella di marcia, e date seguito ai progetti professionali o a nuovi interessi oggi che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi vi ama desidera maggiori dimostrazioni affettive, dategliele pure: siate generosi nel donare carezze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

