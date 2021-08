Oroscopo di domani 11 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 11 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

I nuovi progetti sono pronti per il varo. ma anche a costo di apparire pignoli, riguardate i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza. Prendetevi la responsabilità di agire, però senza avere la pretesa di ottenere subito quello che volete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Una buona stella vi sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazioni e consensi promettono di rendervi sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Incontri elettrizzanti per i single alla ricerca di nuove e piccanti fiamme. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Sotto il tiro della Luna in Vergine, non vi rimane facile organizzarvi. Fortunatamente qualcuno vi dà generosamente una mano, togliendovi dallo stallo. A dispetto delle vostre fosche previsioni, di fronte a una difficoltà ricevete dagli altri appoggio e comprensione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna in Vergine che appiana gentilmente i contrasti, offrendovi un punto di vista differente. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità per le coppie un po’ ossidate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Forse oggi vi forniranno degli spunti per riflettere su quanto in passato avete regalato senza tenere niente per voi: non è egoismo, ma sopravvivenza. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciate a pensare diversamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Grazie alla Luna nel segno, avete i numeri per vincere qualunque sfida. A condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Plutone in Capricorno è un’iniezione di fiducia nelle vostre capacità, quello spirito d’iniziativa che a volte manca. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Se il vostro stato d’animo è fluttuante, sarete tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andateci piano, è rischioso. Risentite del clima ballerino nei rapporti. Magari è la routine quotidiana che genera insofferenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Luna in Vergine e Plutone in Capricorno: la configurazione ideale per guadagnarvi la stima dei colleghi, avanzare richieste, inoltrare proposte. Conoscenze importanti per i single! Metteranno in luce il potenziale di dolcezza e sensualità che avete da offrire. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Dovrete fronteggiare qualche imprevisto o adattarvi a nuove esigenze pratiche, e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Preparatevi a fare scelte accorte, a valutare con discernimento le probabilità di successo di un investimento. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con il favore della Luna, risolvete molti problemi. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà. In arrivo un invito o una proposta capace di riconciliarvi con il mondo, con gli altri. Partner incluso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con voi stessi? Una voce interiore vi guiderà. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Un’annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di piccole entrate non preventivate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Impossibile non arrendersi dolcemente all’amore, quando tutto congiura per farvi perdere la testa. L’esperienza del passato diventa una risorsa. Il morale sarà alto e leggero, se riuscirete ad essere spontanei e a non far sì che il dubbio freni gli slanci. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata