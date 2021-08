Oroscopo di oggi 10 agosto 2021

Oroscopo oggi 10 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Martedì di ordinaria routine, zero fantasie e poco entusiasmo. Però potete smaltire una mole di incombenze arretrate per arrivare alle ferie più leggeri. Un inatteso colpo di fortuna potrebbe apportare nuove entrate. Programmate un bel viaggio con chi amate.

Toro

La carriera vi reclama appassionatamente, regalandovi belle vittorie. Negli affari andate spediti, catturate l'interlocutore con la vostra parlantina. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Gemelli

Ore di lavoro straordinario. Sgobbate fino a sera, però come premio di consolazione, tornando a casa, trovate in tavola il vostro piatto preferito. Un problema familiare affrontato con superficialità può essere rivisto, discusso e alla fine risolto.

Cancro

Grazie a un buon apporto di senso pratico, oggi siete particolarmente efficienti nell'attività. La vostra inventiva sforna idee geniali. Ottime notizie per chi è in cerca di un'occupazione. Tramite mail o telefono arriva una chiamata per un colloquio.

Leone

Possono decollare nuovi programmi: c'è grande fermento e nascono nuove occasioni. Molto dipende dalla vostra voglia di mettervi in gioco. Chi ha cambiato lavoro da poco tempo ora riesce ad avere qualche certezza sugli sviluppi futuri.

Vergine

In transito nel vostro segno, la Luna forma aspetti armonici che regalano cambiamenti e novità. Un incontro può sorprendervi, non sottovalutatelo. Marte e Urano si focalizzano sui traguardi professionali e vi forniscono le intuizioni adatte per realizzarli.

Bilancia

Poca voglia di darvi da fare o forse mancanza di motivazioni. L'obiettivo è tirare a campare fino alle ferie e rimandare tutto al rientro. Denaro e casa sono le tematiche ricorrenti: qualche pensiero in più c'è, ma potete gestire meglio entrate e uscite.

Scorpione

Rampanti negli affari e in tutte le attività che richiedono colpo d'occhio e inventiva. Di sicuro puntate al guadagno, ma anche a ricevere consensi. Dopo le preoccupazioni dei giorni precedenti, una giornata facile nella quale comunicare sarà una passeggiata.

Sagittario

Luna allo Zenith che vi costringe a un superlavoro. Tuttavia, almeno per quanto riguarda le piccole soddisfazioni, non vi lascia a bocca asciutta. Per gli amanti del triangolo amoroso, attenzione! Potreste improvvisamente scoprire una mancanza di lealtà.

Capricorno

Atmosfera ideale per concedervi un po' di relax, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, "coccolarvi" con qualche trattamento di bellezza. Vi attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di relazione.

Acquario

Dopo lo scossone emotivo dei giorni precedenti, un attimo di pausa, per fare il punto della situazione, facendo tesoro delle esperienze del passato. Occupatevi di casa, faccende e finanze. Tirando le somme, potreste scoprire una gradita sorpresa.

Pesci

La Luna nel suo aspetto dinamico vi invita a scommettere su progetti nuovi, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare. Un aiuto provvidenziale arriverà a togliervi dagli impicci, ribadendo il principio che non dovete mai disperare.

