Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 12 e domani 13 agosto

Oroscopo di oggi per l'Acquario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Luna in Bilancia in trigono: ne avete abbastanza per un giovedì a forma di cuore. L’amore fa scintille, dal flirt malandrino alla storia serissima. Esami universitari alla grande. Azzeccate le risposte allo scritto, ma il meglio di voi lo date gli orali. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

