Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 13 e domani 14 agosto

Gemelli

Un venerdì frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per la professione e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare! Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati, superiori alla media, ve li conquisterete sul campo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

