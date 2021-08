Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 13 e domani 14 agosto

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Buone notizie dall’ufficio stampa celeste: oggi potrete contare sul duo Luna-Sole, assist energico, propositivo e pronto a mettersi in gioco. Giornata d’amore. La passione fa da collante e i progetti si definiscono alla luce delle reciproche esigenze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata