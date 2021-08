Oroscopo di oggi 14 agosto 2021

Oroscopo oggi 14 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Riflettori puntati sul fronte economico. Non potendo contare sul caso a favore, meglio evitare le operazioni finanziarie che comportano rischi. Controllate con cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti sbadatamente dimenticati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Qualche imprevisto mette a soqquadro i piani odierni. Accettate di buon grado il cambiamento improvviso e riorganizzate le strategie. Un po’ di scompiglio negli affetti e in famiglia amplifica le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Probabilmente siete così presi dalla vostra attività o dallo studio, che i divertimenti oggi segnano il passo. Vietato sbuffare, le vacanze sono vicine. Potrete dare prova di grande serietà e non è detto che questo non venga notato da qualche superiore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione acuisce il vostro sesto senso. Laddove la ragione non collabora, ci arrivate facilmente con l’intuito. Reazioni eccessive a parole o a comportamenti che andrebbero visti per quello che sono: divergenze di opinioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Rasserenate la giornata restando concentrati sul “qui e ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa prima... La gelosia insidia anche voi. Riflettete: il seme dimora solo nella vostra testa o ci sono riscontri concreti? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

È un sabato sereno, grazie alla Luna armonica a Mercurio e Marte. Gli amici stravedono per voi e i colleghi vi portano in palmo di mano. Parole e idee convincenti seguite da azioni concrete. Oggi sul lavoro le imbroccate tutte giuste. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Le energie sono latitanti, ma la professionalità e la determinazione vi premiano. Gratificatevi con un piccolo regalo, però nello shopping non scialacquate. Una spesa legata al vostro benessere incide sul bilancio, ma i risultati valgono tutti il prezzo pagato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Sostenuta da Marte e Mercurio, la Luna acuisce il senso critico e fornisce indicazioni utili, specie sul lavoro, per aggirare eventuali ostacoli. Alcuni litigi in famiglia possono essere appianati con il confronto, altri hanno bisogno di scavare a fondo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Le faccende amorose sono confuse, ma a giorni inizierete a vedere uno spiraglio, una luce che vi guiderà con passo sicuro fuori dalle nebbie. Forma un po’ carente e impegni pressanti? Stabilite quali sono le priorità per non strapazzarvi troppo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Mercurio e Marte alimentano la combattività della Luna in Scorpione, donandovi una giornata energica e produttiva. Bene la carriera. Passione e sentimento scongiurano il rischio noia nella vita a due. Tanto pepe e un pizzico di zucchero. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di superare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno. Se vi sentite vittime di un torto, esigete educatamente le scuse, ma scartate l’idea di rendere pan per focaccia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

A guardare in faccia la realtà, oggi vi aiuta la Luna in Scorpione. Con il suo occhio disincantato, vi mostra tutte le facce della medaglia amore. Conservate le forze per voi stessi: per riflettere, meditare, attingere alle risorse e dare risposte agli interrogativi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

