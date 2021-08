Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 14 e domani 15 agosto

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

A guardare in faccia la realtà, oggi vi aiuta la Luna in Scorpione. Con il suo occhio disincantato, vi mostra tutte le facce della medaglia amore. Conservate le forze per voi stessi: per riflettere, meditare, attingere alle risorse e dare risposte agli interrogativi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata