Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 16 e domani 17 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Venere da oggi in Bilancia agisce come una lente di ingrandimento, e il principe azzurro dei vostri sogni per magia si trasforma in un ranocchio. Difetti, mancanze, omissioni altrui, sotto una luce impietosa, appaiono più grandi di quelli che sono. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

