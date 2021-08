Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 16 e domani 17 agosto

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Non siete esenti dalla gelosia altrui, ma oggi la competizione anziché demotivarvi vi esalta, mettendo in gioco le vostre energie migliori. Una videochiamata tramite Skype con un amico che vive lontano. Sarà bello raccontarvi e farvi raccontare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

