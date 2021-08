Oroscopo di domani 18 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 18 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Tenete al guinzaglio l'ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l'accordo con i colleghi e mandare all'aria un progetto importante. L'intesa di coppia mostra i segni del tempo? Le idee per ravvivarla sicuramente non vi mancano.

Toro

Complice la Luna in Capricorno, potete contare su un apporto di metodo e di logica per rimuovere eventuali ostacoli. La perseveranza vi premia. Alta consapevolezza, azioni ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Non vi ferma nessuno!

Gemelli

La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire una grossa difficoltà per voi, sempre che moderiate le aspettative. All'occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata.

Cancro

Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico. Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all'ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati.

Leone

Operate con scioltezza e con il piacere di fare programmi e organizzare tempi e risorse. Unico neo: l'impazienza di raccogliere quanto seminato. Il cuore e le emozioni passano in secondo piano. La parte del leone tocca al lavoro ordinario e straordinario.

Vergine

Con entusiasmo e grinta, affrontate doveri e incombenze ed una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti ma sicuri. Permettete che le persone care facciano le loro esperienze con l'autonomia che rivendicate per voi stessi.

Bilancia

Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare i problemi odierni. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, fate delle scelte precise: l'esitazione vi tiene in stand by.

Scorpione

Sostenute dalla Luna in Capricorno che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo. Mercoledì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e costruttivo per la carriera.

Sagittario

Anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Un oculato investimento sta dando i suoi frutti, non vi resta che raccoglierli e... metterli sotto il materasso.

Capricorno

Cielo illuminato dalla Luna nel vostro segno. Nella professione andate forte, in amore non carburate: il binario imboccato è a scartamento ridotto. Fate appello alla sensibilità per comprendere le ragioni della dolce metà. Siete stati poco presenti.

Acquario

In attesa di vederci più chiaro, al partner che vorrebbe certezze e rassicurazioni, darete risposte evasive, lasciando all’altro l’iniziativa. L’intesa si costruisce attraverso complicità e condivisione, ma voi oggi siete solitari e poco collaborativi.

Pesci

È la giornata ideale per lavorare con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. La Luna in Capricorno vi fa l'occhiolino e la determinazione diventa il vostro più prezioso alleato.

