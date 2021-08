Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 17 e domani 18 agosto

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Lanciando un ammiccante segnale al Sole, la Luna in Sagittario vi accende il cuore innalzando la temperatura affettiva ben oltre la media stagionale. Siete vitali e di ottimo umore. In arrivo spostamenti, occasioni e incontri. La passione vi infiamma. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

