Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 18 e domani 19 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

In attesa di vederci più chiaro, al partner che vorrebbe certezze e rassicurazioni, darete risposte evasive, lasciando all’altro l’iniziativa. L’intesa si costruisce attraverso complicità e condivisione, ma voi oggi siete solitari e poco collaborativi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

