Oroscopo di oggi 19 agosto 2021

Oroscopo oggi 19 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

La Luna stimola le vostre aspirazioni. Quale che sia la vetta da raggiungere, affrontate la salita con passo regolare ed equipaggiamento adeguato. Tentate l'avventura di analizzarvi e di capirvi meglio, otterrete rapidamente risultati interessanti.

Toro

La Luna incoraggia il campo economico, gli affari, l'import-export. Lanciatissimi nella carriera, tenetevi pronti a mietere successi. Perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. Certezze ritrovate senza cadere nell'abitudine.

Gemelli

Giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in voi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e cambiamenti che hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati.

Cancro

Strano ma vero! Potrete superare indenni le incomprensioni con i vostri cari, prendere decisioni obiettive, dipanare matasse assai ingarbugliate. Il senso critico e l'aiuto degli amici vi consente di escogitare strategie per volgere le cose a vostro vantaggio.

Leone

Produttivo l'impegno lavorativo: realizzerete più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di determinazione vi permetterà di attraversare una fase, densa di cambiamenti, senza vacillare.

Vergine

Favorita dal trigono di Urano, la Luna aggiunge ambizione alla vostra impostazione mentale, dandovi lo slancio per fare il salto di qualità. I presupposti per un buon avanzamento ci sono tutti, e a voi non resta che cogliere la palla al balzo.

Bilancia

I vostri desideri non trovano spazio all'interno della cerchia familiare? Avete comunque intorno persone energiche in grado di sostenervi. Lasciare in sospeso ciò che vi disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Prima o poi si risolleva.

Scorpione

In trigono a Marte, la Luna costituisce un bel trampolino di lancio per la vostra attività. Siete capaci e pretendete ciò che vi spetta con ostinazione. Idee fresche e innovative a sostegno di un progetto sbloccano una situazione professionale stagnante.

Sagittario

Focus sul settore finanziario. Un trend positivo vi vede intascare una somma inaspettata, un credito maturato, un bonus per lo straordinario fatto. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo.

Capricorno

Transito della Luna nel vostro segno, in aspetto favorevole a Marte, Mercurio, Urano e Nettuno. Impegno, caparbietà e caso a favore. Un bel mix. Il piatto della bilancia lavorativo pende dalla vostra parte. Desiderio di scoperta fuori degli schemi abituali.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

L'impronta pragmatica e costruttiva della Luna odierna avrà riscontri positivi. Date il via a un progetto a cui tenete da tempo: andrà a buon fine. Sensibilità e tatto per capire ciò di cui il rapporto a due ha bisogno. Un notevole passo avanti sulla via della pace.

Pesci

Complice il trigono di Urano alla Luna, le vostre quotazioni professionali s'impennano verso l'alto. Accettate un cambiamento che vi migliorerà la vita. Avete inventiva e sicurezza: cercate nuovi percorsi, se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi.

