Oroscopo di domani 22 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 22 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

La tranquillità è adesso più importante dei grandi obiettivi. Godetevi la gioia del presente, senza sacrificarla per programmi a lunga scadenza. Un amico di cui prendersi cura, da sostenere e comprendere. Creatività da sfruttare nel migliore dei modi.

Toro

Pur se con qualche momento "no" dovuto a un ostacolo che non avevate previsto, l'umore resta alto, le certezze inossidabili, gli affetti briosi. Una giornata da dedicare all'amore: dimenticate la timidezza, apritevi al mondo e alle novità.

Gemelli

Atmosfera amorevole, grazie al binomio Luna-Giove. Gli affari di cuore assumono una bella piega e gli altri sono disponibili nei vostri confronti. La vita di coppia procede serenamente, e si concilia con una passeggiata romantica sotto le stelle.

Cancro

Non stancatevi troppo, oggi potete fare tutto con calma. Concedetevi di progettare, sognare, riporre fiducia in voi stessi e nel futuro. Occhio alle nuove società! Diffidate di chi ha fretta di mettere tutto nero su bianco. Prendete tempo per riflettere.

Leone

La Luna mattutina dall'altra parte del cielo invia segnali di scontentezza. La perfezione appartiene a un altro mondo, in questo errare è umano e perdonabile. Suoceri, generi o nuore vi creano problemi? Sarete meno accondiscendenti e parlerete chiaro.

Vergine

Non vi mancherà lo slancio per superare d'un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela. Decidete cosa dovete fare. Idee, suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione. Lasciate da parte le battaglie di ogni giorno.

Bilancia

Che guizzo di entusiasmo, con la Luna in Acquario! Avete davanti a voi una mattina ricca di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Soddisfazioni nella sfera professionale e sentimentale, grazie a un buon mix di energia e tolleranza.

Scorpione

Potete usufruire di un discreto senso pratico: ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da fare e di muovervi in tempo. Frenate i pensieri grigi e concentratevi sui vostri compiti. La carriera vi regala belle soddisfazioni.

Sagittario

Sul lavoro state per avviare progetti innovativi da portare avanti in team con i vostri colleghi, un'avventura che vi riempirà di entusiasmo. Domenica ispirata a una maggiore libertà di pensiero e di azione. Stato d'animo leggero e fiducioso.

Capricorno

Cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Allegra e movimentata la vita sociale. Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non aver osato.

Acquario

Prendono il via opportunità di riuscita nella professione. Variazioni di tutto rispetto che assicurano gratificazioni e serenità. L'amore è felice per le coppie in cui attrazione e armonia sono stabili. Buon momento per gli artisti.

Pesci

Attività e affari guadagnano punti: siete abili e convincenti, e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco. Qualcuno tra i single potrebbe ritrovarsi preso tra due fuochi e non sapere cosa fare: rimandate la decisione.

