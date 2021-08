Oroscopo di domani 23 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 23 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Non serve rimuginare su questioni che non vi riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascurate faccende più importanti. Guardate le cose in modo oggettivo, senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.

Toro

La Luna rende scorrevole la solita routine e i risultati non mancano. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita quotidiana appare stimolante. Tra gli amici andate fortissimo, ritrovarvi al centro dell'attenzione è carburante per l'autostima.

Gemelli

In famiglia i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma l'affetto è profondo perciò non andate mai a dormire con il broncio. Fate la pace. Sdrammatizzare gli eventi consente di vivere più felici. Siete maestri in questa arte: applicatevi!

Cancro

Affari fruttuosi e incontri gratificanti vi aiutano a superare le burrasche familiari. Nel lavoro piacevoli novità e nuovi contratti in vista. Il partner avanza proposte accattivanti, promettendovi qualcosa che aspettate da tempo. Accettate!

Leone

La novità odierna è il silenzio astrale. Un "vuoto fertile" da cui possono scaturire trasformazioni positive e profonde per chi si mette in ascolto. Sarà perché avete tanti impegni, una certa diffidenza, un filo di sospetto, ma i sentimenti passano la mano.

Vergine

Se oggi qualcosa non gira osservate le circostanze dall'esterno. L'eccessiva reattività induce a nutrire sottili e ingiustificati sensi di colpa. Piuttosto che chiudervi in voi stessi, sfogatevi con una bella litigata. Poi sarà dolce fare la pace.

Bilancia

Dietro una facciata di spigliata disinvoltura, si nascondono timori che potrebbero inquinare una storia appena iniziata che necessita di sincerità. Ricaricatevi positivamente occupandovi di quello che vi piace e mantenendo il distacco emotivo.

Scorpione

Incontri, emozioni, esperienze movimentano il tran tran. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con entusiasmo. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, la giornata si prospetta piacevole. Positivo ogni cambiamento.

Sagittario

La Luna pone un freno al vostro slancio che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione. Non è obbligatorio andare al galoppo sfrenato. Le scelte lavorative vanno valutate con molta cura.

Capricorno

La Luna in Pesci regala un lunedì ricco di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza le doti su cui potete contare. Serata con gli amici e sorprese d'amore piacevoli in coppia. La persona del cuore è premurosa e attenta.

Acquario

Gli spazi affettivi o familiari possono andarvi stretti e c'è desiderio di respirare. Evitate di chiudervi nell'angolo, il movimento trasforma. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di affari forse ancora non del tutto chiare.

Pesci

Ci sono tante ragioni per sentirvi di ottimo umore, in attesa di novità di cui presagite l'arrivo. Aiuti preziosi: dall'autostima al self-control. Fase cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Non sbaglierete bersaglio.

