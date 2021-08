Oroscopo di domani 24 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 24 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Belle opportunità da cogliere: peccato che oggi, immersi in dolci fantasie, passereste la mano, delegando ad altri le incombenze poco gradite. I colleghi vi guardano sorpresi: vi limitate a fare atto di presenza, ma con la testa siete da un’altra parte. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La mente è un crogiolo di idee: tolto l’impossibile, ciò che rimane, anche se improbabile, può essere realizzato. Non mettete limiti alle vostre capacità. Se avete un esame da preparare, studiate con un compagno, sarà più facile memorizzare gli argomenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Contrariati dalla coppia Luna-Nettuno alta nel cielo che vi confonde mente e cuore, incerti se abbandonarvi all’amore o tenervene a distanza. Se aveste un obiettivo chiaro, lavorereste meglio e con più energia. Purtroppo ancora non lo avete focalizzato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Per qualcuno è un giorno come un altro, ma per voi, con la Luna in Pesci, le campane suonano a distesa. Dal lavoro alle amicizie, ai sogni, tutto va. Serata ideale per assistere a uno spettacolo, anche in rete. Rilassa, diverte e offre spunti alla creatività. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Giornata anonima, solo un po’ appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un collaboratore o sulla sincerità di una persona a cui fate il filo. Impegnati ma non troppo. Apparite svagati e momentaneamente a corto di motivazioni valide per fare di più. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Luna opposta a Mercurio. La famiglia mette il becco su tutto: dalla vostra ultima fiamma al nuovo look, il quale a detta dei parenti non vi dona. La vostra attività procede a singhiozzo, avete la mente altrove e il perfezionismo oggi deve attendere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Martedì zeppo di impegni ma sereno, se non fosse per un tarlo che vi lavora in testa: avete frainteso o un collega vi ha fatto delle avance? Relazione da archiviare senza girarci troppo attorno né tentare riavvicinamenti. Rimarreste delusi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Luna acquatica che vi coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un vecchio amico o un’ex fiamma tornano a farsi sentire, ed è come se il tempo non fosse passato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

si sa che a voi l’attesa proprio non piace per niente. Rendimento scarso rispetto al solito. Nulla di grave o preoccupante: domani potrete recuperare alla grande. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Ambiente e amici disponibili a coccolarvi, a raccogliere le vostre confidenze e con l’occasione a darvi qualche dritta su questioni amorose. Sereno l’accordo con i colleghi, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Traguardi impegnativi, il problema è l’incostanza. I certi momenti andate spediti come treni, in altri vi perdete facilmente in un bicchier d’acqua. Il cuore è matto: da una parte attrae e dall’altra allontana per timore di perdere la sua preziosa libertà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Luna nel vostro segno, un filo inquieta per via dell’opposizione di Mercurio. Il perno ruota sempre intorno all’amore, impossibile o poco appagante. Distinguere gli amici sinceri dai falsi è una priorità, anche nel lavoro. L’ingenuità non vi fa per niente gioco. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

