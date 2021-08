Oroscopo di domani 25 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 25 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Un mercoledì contraddittorio, ricco di stimoli, ma anche di intralci. Per tirarvi fuori dai guai, imponetevi e prendete in mano la situazione. State alla larga dal tavolo verde, non commettete imprudenze e sfogate il nervosismo con lo sport. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

In amore mettete da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravvivate la passione che vi ha unito, invece di ipotizzare il peggio. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Battaglie sociali, conquiste, successi personali eleveranno di molto il livello della fiducia in voi stessi. Pensieri positivi mettono addosso l’allegria. Come sempre la Luna in Ariete vi regala una marcia in più, dispensando il coraggio di rientrare in gioco. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Qualche problema di lavoro vi tiene svegli la notte? Potete rivendicare ciò che vi spetta di diritto, ma aspettate, oggi l’emotività gioca a vostro sfavore. Stato d’animo ballerino, incerto fra l’osservanza rigida delle regole e la naturale voglia di spontaneità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Complice la Luna in Ariete e lo sprint che immancabilmente vi infonde, controllate ogni circostanza e fronteggiate a testa alta gli eventuali ostacoli. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione o dubbio da dissipare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Atmosfera ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo azionario. Farete sicuramente centro. Operando con metodo e originalità, otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La Luna in Ariete è opposta a Venere, procurandovi non pochi contrattempi e un po’ di tensione. Ripensamenti e indecisioni su tutta la linea. Bloccati dalla paura di incrinare l’equilibrio familiare, agite in direzione contraria alla vostra volontà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Frenando l’impulsività che a volte vi induce in errore, senza dover rinunciare alle vostre aspirazioni, farete passi avanti sulla strada della riuscita. La faretra è ben fornita di fascino, ardore e tenerezza, ma non siate impazienti di scoccare la freccia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Basta il transito della Luna in Ariete per tornare a sorridere. Grinta, energia e spinta ad agire vi fanno sentire di nuovo padroni della vostra vita. Desiderio di vincere dopo una sconfitta, per dimostrare che avete ancora parecchi colpi in canna. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La Luna in conflitto con Venere pone un punto interrogativo sulla giornata. Qualche ritardo, imprevisto o disguido dovrete metterlo in conto. Operazioni finanziarie, spostamenti e affari potrebbero subire un rallentamento. Senso pratico cercasi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine potrebbe cogliervi di sorpresa. Tutto ok se siete soli, ma se avete un partner, pensateci bene. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra, specie se il caso ci mette lo zampino. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il vostro punto di forza e l’intuito vi sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltivate un unico obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per nuove conquiste sfoderate il fascino. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

