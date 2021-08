Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 agosto

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Atmosfera turbata dall’opposizione Luna-Mercurio. I tempi dell’indeciso amato bene sono biblici e si sa che a voi l’attesa proprio non piace per niente. Rendimento scarso rispetto al solito. Nulla di grave o preoccupante: domani potrete recuperare alla grande. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

