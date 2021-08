Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 agosto

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Luna acquatica che vi coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un vecchio amico o un’ex fiamma tornano a farsi sentire, ed è come se il tempo non fosse passato. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

