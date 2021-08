Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 agosto

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 agosto 2021?

Toro

La mente è un crogiolo di idee: tolto l’impossibile, ciò che rimane, anche se improbabile, può essere realizzato. Non mettete limiti alle vostre capacità. Se avete un esame da preparare, studiate con un compagno, sarà più facile memorizzare gli argomenti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

