Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 agosto

Oroscopo di oggi per l'Acquario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine potrebbe cogliervi di sorpresa. Tutto ok se siete soli, ma se avete un partner, pensateci bene. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra, specie se il caso ci mette lo zampino. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata