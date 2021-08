Oroscopo di domani 26 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 26 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

La Luna nel segno incontra Giove ed è subito... entusiasmo! Vacanze, spostamenti, trasferte si riveleranno un benefico cambiamento d’aria. Provate a rivolgervi a chi vi circonda con sollecitudine, confidando nella comprensione altrui. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Una giornata in prevalenza tranquilla. Potrete dare sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendovi un meritato riposo. Limitate all’indispensabile gli impegni e state lontani dalle interferenze. Un buon libro e una buona musica. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Grazie alla Luna, avete il controllo della situazione. Stando bene con voi stessi, siete propensi ad assumervi la responsabilità delle vostre azioni. Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per i single. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Circostanze irritanti dovute all’incertezza. Pigrizia e spinta ad agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Imprevisti e contraddizioni da fronteggiare con prontezza. Non imponetevi rigide tabelle di marcia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali, potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale, conquistare chi vi piace. Siete in vena di avventure, attività sportive, conquiste. Un’iniziativa da portare avanti con decisione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Alle prese con pensieri e riflessioni, nate dalla necessità di una verifica, apparite un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Investite bene le vostre energie dedicandovi più tempo. Correggete i ritmi frenetici che state seguendo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

L’intesa di coppia mostra i suoi punti deboli. Divergenze in merito al ménage a due e questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L’amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio di evasione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Non tutte le faccende che riguardano la famiglia e la casa sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile avere a che fare con gli altri, provate pure a fare da soli: tornerete sui vostri passi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti. Ma dimenticate le competizioni e la smania di stravincere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Pungenti gli strali lanciati dalla Luna in Ariete. Nel lavoro non riuscite a cavare un ragno dal buco e tra le mura domestiche le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzare e dare giudizi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna in Ariete rispolvera il vostro smalto. Dinamismo e coraggio vi sostengono nella professione, mettendo in luce le vostre migliori qualità. Brevi viaggi, incontri, notizie foriere di euforia e gioia, capaci di infondere nuova fiducia nel domani. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Rilassatevi immergendovi in ambienti naturali. Trovate il tempo per i vostri hobby, sarà un toccasana per il corpo e per la mente. Nell’aria circolano chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: vietato fantasticarci sopra! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

