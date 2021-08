Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 agosto

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Basta il transito della Luna in Ariete per tornare a sorridere. Grinta, energia e spinta ad agire vi fanno sentire di nuovo padroni della vostra vita. Desiderio di vincere dopo una sconfitta, per dimostrare che avete ancora parecchi colpi in canna. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

