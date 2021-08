Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 agosto

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 agosto 2021?

Leone

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali, potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale, conquistare chi vi piace. Siete in vena di avventure, attività sportive, conquiste. Un’iniziativa da portare avanti con decisione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

