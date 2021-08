Oroscopo di oggi 27 agosto 2021

Oroscopo oggi 27 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Esigenze professionali o un bisogno personale di cambiamento scuotono le vostre abitudini fino a rivoluzionare completamente l'assetto di casa. Nella coppia intesa nell'attuazione di un desiderio comune, che getta basi solide per il vostro futuro.

Toro

La Luna nel segno potrà darvi la capacità di tornare sui vostri passi, nel caso in cui vi doveste accorgere di essere decisamente fuori strada. Respirate con calma e no all'irruenza. Da un incontro può nascere l'amore, ma non date niente per scontato.

Gemelli

Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. Voglia di cose nuove anche nel campo professionale. Un progetto che vi sta a cuore prende forma.

Cancro

Armonica al Sole, la Luna con un soffio di concretezza spazza via ogni pensiero. Il domani appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico regala pillole di buonsenso. Programmi costruttivi per chi intende metter su famiglia.

Leone

Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se con il partner c'è da ridire, la gelosia appanna la vista.

Vergine

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.

Bilancia

Momento poco brillante per la vita affettiva, dubbi e sospetti vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande: scandagliate! Ogni tanto c'è bisogno di fare ordine nelle proprie cose: porta chiarezza mentale e indica la via da seguire.

Scorpione

Una girandola di emozioni che riportano a galla vecchie ferite che ancora bruciano. Fate piazza pulita di questi ricordi e ragionate con il sentimento. Vivete e lasciate vivere serenamente. Condividete le esperienze con entusiasmo. Abbassate la guardia.

Sagittario

La vostra capacità di analisi è il fulcro per risolvere ogni tipo di questione. Oggi preferireste far volare la fantasia, tuttavia armatevi di coraggio... La Luna vi osserva di nascosto e richiede maggiore costanza e autocontrollo per ridurre i notori eccessi.

Capricorno

La Luna in Toro sostenuta dal Sole si rivela un'inesauribile fonte di sorprese. Grande privilegiato il cuore messo in subbuglio da inaspettate novità. Una lunga chiacchierata con un amico per una riconciliazione potrebbe rivelarsi un'eccellente idea.



Acquario

Complice il quadrato Luna-Saturno, il lato più libertario di voi fa a pugni con il conformismo che tentate di dissimulare. Inutile prendersela con gli altri. Per voi esistono solo l'adesso e il prima, ma il cielo invita a chiudere con il passato per costruire il futuro.

Pesci

Navigate nel vostro mare blu sereni e senza pensieri, tutto tranquillo. L'amore scorre liscio come l'olio e andate sicuri verso la rotta. Siete stanchi solo al pensiero delle molte cose da fare? Mettetevi all'opera, acquisterete più energia.

