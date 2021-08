Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Complice il transito della Luna in Toro in trigono a Marte, recuperate disponibilità e leggerezza. Atmosfera tranquilla vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un’idea da condividere. Una cenetta allegra con la persona del cuore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

