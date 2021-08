Oroscopo di oggi 28 agosto 2021

Oroscopo oggi 28 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Seguite il filo della serietà e vivrete un giorno costruttivo. Concentrate l’attenzione sull’attività e cogliete al volo una buona opportunità. L’importante è ottenere dei risultati concreti: oggi in offerta speciale potete contare sul caso a favore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Scortata da astri dinamici, oggi la Luna va sul sicuro. I pronostici vi vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo di grande fermento: progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e dovunque voi stessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Se un amico incautamente vi ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliete serenamente questo piccolo rimprovero. Esiste una bella complicità con una persona a voi vicino, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Armonica a Marte, la Luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da supporter, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buonumore! Conquistate la scena per intraprendenza. Lavorare in équipe stimola reciprocamente la creatività. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Un sabato con qualche spigolo: dovreste avere la pazienza di darvi il tempo necessario per ascoltare il buonsenso, impostandovi sulla moderazione. L’insicurezza acuisce la possessività e vi rende sospettosi. Occhio a non superare il livello di guardia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

La giornata fa parte di quelle che vi vedono in gran forma: la buona sorte vi asseconda e in prima persona sapete afferrare tutte le occasioni. Si prospettano novità assolute. Negli affari siete in grado di capire se e quanto sono vantaggiosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Sarete particolarmente efficienti nello svolgere i compiti di routine. Le vostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. State progettando di accendere un mutuo o chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere l’ideale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Confrontandovi con gli altri, rivedete alcune posizioni, cambiando prospettiva. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiate senza timore. Amicizie, proposte e ideali vi fanno sentire ben inseriti nel vostro ambiente. Più ottimistica l’autovalutazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Un sabato un po’ malmostoso, che vi vede alle prese con faccende burocratiche inderogabili di cui vi occupate sempre malvolentieri. Alcuni rapporti sterili e occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate ad apporre miglioramenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Complice il transito della Luna in Toro in trigono a Marte, recuperate disponibilità e leggerezza. Atmosfera tranquilla vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un’idea da condividere. Una cenetta allegra con la persona del cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani



Acquario

Il clima non è disteso, le tensioni in famiglia sono palpabili e dalla tensione alla crisi, il passo è breve. Non sono esclusi colpi di testa. Potete essere voi con i giudizi affrettati e lo spirito polemico a mettere a dura prova la pazienza altrui. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La Luna nel Toro ammicca complice alle vostre iniziative e vi dà volentieri una mano a realizzare i vostri progetti in campo professionale. Fate tesoro dei suggerimenti forniti da chi è più esperto di voi: come sapete non si finisce mai di imparare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

