Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 agosto

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Tenuta sotto scacco da Giove, la Luna in Toro nasconde i vostri migliori sentimenti dietro una facciata di studiata indifferenza. Giù la maschera! Probabilmente siete voi ad accarezzare la tentazione del tradimento. Non date la responsabilità all’altro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata