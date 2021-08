Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 30 e domani 31 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Lunedì di ordinaria amministrazione, con l’unica sorpresa di un aumento del carico di impegni. Ma quando mai la fatica vi ha spaventato? Alcune situazioni nell’ambiente lavorativo non vi vanno a genio, ma le direttive dei capi non si discutono. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

