Oroscopo di domani 31 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 31 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Dall'interscambio fra Luna, Venere e Giove, scaturisce una sensazione di benessere. La giornata profuma di pace e di progetti a due per il futuro. Che toccasana questa Luna, che annullando le distanze fra voi e il partner, vi ricolma di entusiasmo.

Toro

Finale del mese sulle onde dell'armonia. Potete lavorare con profitto, prendervi cura della casa e dei vostri cari, tributare a voi stessi tante premure. Lasciate fluire, scorrere, non soffermatevi sulle mancanze, sulla voglia di rivalsa. Il rancore intossica.

Gemelli

Venere e Giove, baldanzosi compagni della Luna, si contendono la scena con Marte e Nettuno ostili. È l'amore il perno attorno a cui la giostra gira. Svaghi e nuove conoscenze vi attirano come una calamita, ma la famiglia oppone una forza uguale e contraria.

Cancro

Ambizioni alte, ma c'è anche un po' di inconcludenza. Carriera e portafogli oggi restano fermi ai box, mentre i colleghi vi richiamano all'ordine. Qualche opportunità di buoni affari, ma prestate attenzione agli aspetti burocratici, fiscali e legali.

Leone

Complice il passaggio della Luna in Gemelli, oggi siete l'immagine dello splendore. Sarà per questo che fate strage di cuori o che il partner stravede per voi. Coinvolti in iniziative interessanti, le vostre idee hanno un peso e il clima affiatato non è un miraggio.

Vergine

Che rabbia! Proprio allo scoccare di agosto vi viene in mente un impegno, una bolletta da pagare, un'incombenza da sbrigare prima di subito. Interpretare i comportamenti di un superiore è come decifrare i geroglifici: ci vogliono competenze specifiche.

Bilancia

Sinfonia, concerto, capolavoro, gli aggettivi odierni. Di sicuro ciò che arriva è un senso di completezza, di agio, di serenità, il piacere di esserci. Gli affari vanno bene, l'ambiente è simpatico e, ciliegina sulla torta, il vestito nuovo vi calza a pennello.

Scorpione

Qualche affanno nella professione, ma il trend economico assume un andamento positivo. Tanta passione nella coppia: abbassate le difese. Le intenzioni sono finalizzate al lavoro, ma non avete fatto i conti con Cupido, che vi distrae con un flirt segreto.

Sagittario

Se saltano accordi, nascono polemiche, che però voi saggiamente disinnescate. Le certezze che desiderate le trovate negli amici, vostri fan sfegatati. Casa e carriera bisticciano fra loro creando disordine. Per riportare la pace, fate ordine dentro e fuori di voi.

Capricorno

Ci sono ancora tratti in salita per molti di voi, ma sapete bene che il risultato ha più qualità ed è più appagante quando lo si conquista con impegno. Tra tante cose da fare c'è anche spazio per voi stessi e per tante piccole libertà che vi faranno benissimo.

Acquario

La fine del mese si rivela super. Venere, Luna e Giove si scambiano tenere coccole regalandovi un martedì che ha in sé il gusto dolce dell'armonia. I sentimenti si fanno romantici, il buongusto informa le vostre attività e se siete soli, incontrate l'amore.

Pesci

La vostra corsa ad ostacoli prosegue. La buona notizia è che siete quasi arrivati al traguardo, un ultimo slancio e poi potrete finalmente riposarvi. Ore complesse per gli spostamenti, gli studi e le comunicazioni: premunitevi. Incombenze da concludere.

