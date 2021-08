Oroscopo di oggi 30 agosto 2021

Oroscopo oggi 30 agosto! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Mercurio da oggi in Bilancia vi mette in testa qualche strano pensiero, ma grazie alla Luna in Gemelli, sdrammatizzate e passate oltre. Avrete l’occasione di mettervi in luce, lasciando sullo sfondo rivali, pettegolezzi e chi vi vorrebbe perfetti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti di lavoro da definire o da rivedere, per adeguarli a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Correrete anche qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Buone nuove dal cielo: Mercurio da oggi in Bilancia fungerà da trampolino di lancio per gli studi, gli affari, la comunicativa, vostro punto di forza. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la routine meno noiosa e ripetitiva. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Mente affollata di preoccupazioni? Sgombratela praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata. Potranno esservi di grande aiuto. Potrete accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi e non è detto che questo sia un male. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Il ritorno della Luna in Gemelli non delude le vostre speranze. Vi sentite giovani, avete intorno facce allegre, siete frizzanti e pieni di idee. Nuove simpatiche conoscenze che oltre all’amabilità, hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Appuntamento con l’incertezza. Nonostante i risultati, i consensi ricevuti, basta una piuma per far pendere la bilancia dalla parte dell’ansia. Un piccolo cambiamento di programma non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Morale alto e gratificazioni a mille, sia nella carriera sia nella vita affettiva. Il regalo della Luna in Gemelli e del suo prestigioso accompagnatore, Mercurio. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: spostamenti, rientro al lavoro, nuove mansioni filano lisci. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Probabilmente le ferie sono finite, con tutte le conseguenze... La voglia è poca, ma riprendere il tran tran quotidiano sarà più facile a farsi che a dirsi. L’importante è un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere: da lì si tratta solo di muovervi con pazienza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Luna in Gemelli seccante per la sua quadratura al Sole. Avete appena ricominciato a lavorare, e già dall’alto piove un mare di richieste irritanti e impossibili. La buona nuova è l’ingresso di Mercurio in Bilancia, che vi fa fronteggiare qualunque emergenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Lunedì di ordinaria amministrazione, con l’unica sorpresa di un aumento del carico di impegni. Ma quando mai la fatica vi ha spaventato? Alcune situazioni nell’ambiente lavorativo non vi vanno a genio, ma le direttive dei capi non si discutono. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

Complice la Luna armonica a Saturno, vi sentite molto bene, le novità vi entusiasmano e lavorare per voi è un autentico piacere. Continuate così! Di buona lena, con un sangue freddo da eroi, mettete mano ai vostri compiti, mantenendo il buonumore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Non è un incontro pacifico quello in atto tra il Sole e la Luna, e voi che siete in mezzo ne fate le spese. Defilatevi, creano soltanto confusione. Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, ma voi come la volete? Una bella domanda merita una risposta. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata