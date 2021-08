Oroscopo di domani 1 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 1 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Dall’interscambio fra Luna, Venere e Giove, scaturisce una sensazione di benessere. La giornata profuma di pace e di progetti a due per il futuro. Che toccasana questa Luna, che annullando le distanze fra voi e il partner, vi ricolma di entusiasmo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La sintonia con alcune persone si fa più evidente e voi vi sentite molto ispirati. La Luna in sestile al vostro segno vi darà una mano. Non frenate gli input positivi, ma accompagnateli, cavalcando l’onda, verso la direzione voluta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Alcune affermazioni avrebbero fatto impensierire qualcun altro, ma voi siete troppo presi dalle vostre faccende per le preoccupazioni. Non date peso a ciò che vorrebbe portarvi fuori strada: le negatività non devono essere nutrite. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Con la Luna nel vostro cielo e la dissonanza con Mercurio, la vostra sensibilità unita al nervosismo potrebbe essere un mix davvero esplosivo. Trovate i vostri spazi personali in cui nessuno dovrebbe interferire. Ne avete proprio molto bisogno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Anche se non tutti sembrano propensi a seguire i vostri spunti, non vi perdete d’animo e alla fine dimostrerete gongolando che avevate ragione. Qualche minuto di riflessione è d’obbligo, se dovete prendere importanti decisioni non rimandabili. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Alcune intuizioni arriveranno giusto in tempo, grazie alla Luna in Cancro e vi aiuteranno a barcamenarvi anche in territori sconosciuti. Qualcuno richiede un piccolo aiuto. Concedetelo senza indugio. Se potete fare del bene... è meglio! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Non riuscirete a gestire tutte le situazioni. Complice anche la quadratura lunare con Mercurio, prendere il toro per le corna è molto complicato. Rimanete un po’ in disparte senza esporvi troppo. La vostra immagine non ne soffrirà più di tanto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Intrigati dalla Luna in Cancro, potreste dimenticare le promesse fatte in passato. Meglio tornare sui vostri passi, prima di cacciarvi nei guai. Troppa baldanza alla fine si rivela dannosa. Volate basso e non rischierete di cadere vistosamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La voglia di fare è davvero molta, ma forse le energie non sono all’altezza. Poco male, cercate di fare una selezione in base all’importanza. Dovrete combattere contro di voi, per realizzare che vi serve un appoggio. Non c’è nulla di male. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

L’opposizione lunare renderà difficili le trattative per un contratto, specie se credete che il vostro interlocutore se ne stia approfittando. Non rischiate di prendere un granchio. Occorre il parere di un esperto, anche se vi costerà caro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Anche se dovrete improvvisare, nessuno riuscirà a cogliervi impreparati. Buon per voi, questo vi favorirà, ma aumenterà anche le aspettative. Certamente, perfezionisti come siete, puntate solo al top. Non sempre però si può raggiungere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Anche se le ferie sono terminate, tornare al lavoro non vi pesa più di tanto. Se poi amate ciò che state facendo, allora è ancora più facile. Non vi accontentate dei risultati iniziali. Con un po’ di pazienza ne conquisterete di migliori. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata