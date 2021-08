Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 31 agosto e domani 1 settembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 agosto 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Venere e Giove, baldanzosi compagni della Luna, si contendono la scena con Marte e Nettuno ostili. È l’amore il perno attorno a cui la giostra gira. Svaghi e nuove conoscenze vi attirano come una calamita, ma la famiglia oppone una forza uguale e contraria. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

