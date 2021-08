Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 31 agosto e domani 1 settembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Finale del mese sulle onde dell’armonia. Potete lavorare con profitto, prendervi cura della casa e dei vostri cari, tributare a voi stessi tante premure. Lasciate fluire, scorrere, non soffermatevi sulle mancanze, sulla voglia di rivalsa. Il rancore intossica. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata