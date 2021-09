Oroscopo di domani 3 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 3 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Non vedete l’ora che arrivi il weekend, per passare del tempo con i vostri cari. Nel frattempo, con la Luna ancora in Cancro, dovete pedalare. Anche se avrete a che fare con situazioni stressanti o con lungaggini burocratiche, non vi lamentate.



Toro

Una rispolverata ai contatti potrebbe rivelarsi interessante. Seguite l'impulso di condividere gioie ed emozioni, per merito della Luna in Cancro. Non abbiate timore nel rivelare qualche piccolo segreto... solo a chi non lo andrà a dire in giro, peròi.

Gemelli

La voglia di divertimento potrebbe superare quella di portare a termine un lavoro, ma alla fine farete ciò che sembra essere più conveniente. Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi stesso. Toglietevi il peso e sarete già più leggeri.

Cancro

Giornata pesantuccia con la compagnia un po' stressante, tra alti e bassi, della Luna. Non fate altro che pensare a organizzare la serata per rilassarvi come vorreste. Nella coppia occhio alla dissonanza con Venere. Date carta bianca al partner, se non volete litigare.

Leone

Tirate fuori il messaggio che non avete mai inviato e mandatelo al destinatario. Un pizzico di intraprendenza, e poi lasciate fare al caso. Potete fare molto di più che restare a guardare oppure attendere a oltranza. Siate sempre propositivi.

Vergine

Ottime le vostre energie, grazie al sestile lunare con Marte. A livello professionale potrebbe essere il momento buono per chiedere di più. Il tempo che avete impiegato per un progetto porterà finalmente qualche frutto, economicamente parlando.

Bilancia

Le incomprensioni e le insidie in ambito domestico potrebbero essere all'ordine del giorno, per via della quadratura della Luna con Venere. Le lamentele non fanno che acuire ed esasperare chi avete di fronte. Cercate di far sbollire la rabbia.

Scorpione

Le intuizioni, arrivate con la Luna in Cancro, vi aiuteranno a districarvi nell'intricato mondo dei vostri sentimenti che spesso restano nascosti. Cominciate a far luce anche laddove prima potevate percepire soltanto incertezza o forse oscurità.

Sagittario

Dite di voler essere più presenti, ma quando invece qualcosa non va per il verso giusto, preferite non prendervi le vostre responsabilità. Meglio una piccola pausa, piuttosto che andare avanti alla cieca, magari facendovi anche trascinare.

Capricorno

L'opposizione lunare con Plutone potrebbe mettervi in difficoltà. Attenzione a non avere reazioni esagerate, magari per cose di poco conto. Anche se in più di un'occasione la vostra pazienza sarà messa a dura prova, ne uscirete vincitori.

Acquario

State ottenendo grandi risultati e senza neanche fare troppa fatica, tanto che molti vorrebbero già chiedervi quale sia il vostro segreto. Meglio evitare troppe confidenze, soprattutto con chi non conoscete in maniera molto approfondita.

Pesci

Sopperirete con la fantasia se magari le conoscenze teoriche non si rivelassero un granché, visto il trigono della Luna con l'eclettico Nettuno. Scelte popolari vi faranno guadagnare punti preziosi e salirete la scala verso un successo colmo di soddisfazioni.

