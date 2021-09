Oroscopo di oggi 2 settembre 2021

Oroscopo oggi 2 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Di tempo ne avreste a sufficienza, ma, compressi dalla Luna in disarmonia con il vostro segno, potreste perderne parecchio in chiacchiere. Occorre porre fine a un tira e molla che vi fa perdere energie preziose. Ma non è facile decidersi.

Toro

Chiedete aiuto al sestile lunare con Urano, nel caso in cui vi manchi un pizzico di ambizione o di aspirazione, e vi verrà concessa repentinamente. Migliorate la vostra posizione nel mondo degli affari. Non serve strafare, ma non sedete sugli allori.

Gemelli

Una persona conosciuta in ambito lavorativo vi sembra alquanto intrigante. Ma prima di fare qualunque mossa, dovete saperne molto di più. Affrontate una cosa alla volta e non fatevi prendere dalla fretta. Aspettate o potreste rovinare tutto.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

L'armonia interiore si riflette all'esterno, per merito del Sole in sestile con la Luna. Abitudini sane e un pizzico di volontà possono fare miracoli. In vena di romanticherie, grazie alla Luna che strizza l'occhio a Urano. Non resta che farvi avanti.

Leone

Pur se in questo momento non vi sentite tra i più favoriti dalla sorte, non dovreste non tentare qualcosa. La fortuna, si sa, aiuta gli audaci! Nella coppia il dialogo potrebbe sbloccare una situazione in stallo: che aspettate, rompete il ghiaccio.

Vergine

Le paure vengono meno con l'opposizione di Marte a Nettuno, ma fate attenzione: non siete immuni da qualsiasi rischio come forse potreste credere. Andare d'accordo sarà più facile, se ci mettete l'impegno. L'armonia Sole-Luna è dalla vostra parte.

Bilancia

Difficilmente riuscirete a sostenere le ingerenze di qualcuno che, presente o no, prova sempre a mettersi in mezzo. Che fatica da sopportare! La Luna in dissonanza aumenta la possibilità di défaillance, ma voi cercate di rimanere concentrati.

Scorpione

Andare a fondo nelle cose sarà il vostro punto a favore, grazie alla Luna nell'acquatico Cancro. Occhi aperti per non farvi sfuggire nulla. Non lasciatevi invischiare in discorsi spesso superficiali e a ben vedere privi di un vero fondamento.

Sagittario

Idee tutt'altro che sterili, ma dovreste portarle avanti con più fiducia e coraggio. Prima di tutto però dovreste esserne convinti voi stessi. La mancanza di entusiasmo può essere un problema, se siete alle prese con qualcosa di ripetitivo.

Capricorno

La fatica di portare avanti alcune relazioni potrebbe farsi sentire sul piano professionale, ma voi tenete in mano saldamente le redini del gioco. Con un pizzico di orgoglio in meno, è più facile andare d'accordo e avere vedute comuni di prospettiva.

Acquario

Vi siete organizzati ottimamente, ma non sempre in linea con il pensiero comune. Forse è perché state tentando di andare oltre le apparenze. Aprirete nuove strade anche laddove in passato vi siete sentiti leggermente bloccati o inadatti.

Pesci

L'assenza di realismo, causata da Marte in opposizione a Nettuno, potrebbe essere un ostacolo, dovendo prendere alcune importanti decisioni. Non affidatevi a qualcosa di campato in aria. Mettete sempre nero su bianco in ogni occasione.

