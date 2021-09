Oroscopo di oggi 5 settembre 2021

Oroscopo oggi 5 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Entusiasmo a fior di pelle, grazie al trigono della Luna. Ora però calmate i bollenti spiriti e placate gli ardori, se siete in coda al semaforo. Dato che vi sentite abbastanza fortunati, non avete nulla da temere. Lasciate modo agli altri di esprimersi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Per andare d’accordo l’altro dovrebbe fare come dite voi, ma dato che non sempre può essere così, sarebbe opportuno imparare a rispettarne le idee. Nessuno vi nega i vostri spazi personali, anche se a causa della quadratura lunare, ne risentite un po’. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

I media vi favoriscono nel vostro grande bisogno di comunicare, ma ascoltare dal vivo il vostro interlocutore sarebbe certamente ancora meglio. Concedete al partner di ritagliarsi un momento tutto per sé ogni tanto e anche voi potreste giovarvene. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Avete preparato minuziosamente tutte le portate, ma come al solito c’è qualcuno che storce il naso. Non prendetela come un attacco personale. Un segreto speciale. Permettetevi di essere felici senza desiderare niente di più di ciò che già avete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Forse oggi non regnerà l’armonia proprio con tutti, ma di sicuro avrete la possibilità di fortificare il legame che vi unisce a una persona. La felicità tra le mura domestiche è ben protetta dal sestile della Luna con Venere. Che altro desiderare? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

In un mondo in cui tutti condividono la propria vita con tutti, o quasi, un po’ di riservatezza nasce anche dall’uso del semplice buonsenso. La tranquillità di una giornata in pantofole è l’ideale per distendere i nervi e placare gli animi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Grande abilità organizzativa, grazie a Mercurio in trigono a Saturno. In questo periodo potrete davvero mettervi alla prova in molti modi. Il vostro minuzioso piano è semplicemente perfetto, ma resta da vedere se tutti ne saranno convinti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Non potete sempre avere il pieno controllo della situazione. Affidarsi al caso, o se preferite, alla provvidenza, vi renderebbe più rilassati. La Luna in Leone vi ruggisce contro, ma dato che non avete nulla da nascondere, restate allo scoperto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Dovendo incominciare un interessante progetto, la Luna in trigono al vostro segno potrebbe rivelarsi sin da subito una bella marcia in più. Viaggiate molto, soprattutto con la fantasia, poi però non dimenticatevi di preparare il pranzo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Non permettete a niente e a nessuno di rovinare la vostra domenica. Se possibile, spegnete il cellulare così da non essere disturbati. Esprimere le vostre emozioni, ma solo in mezzo a persone che conoscete molto bene, sarà più facile. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Voi sareste pronti ad assumervi una bella responsabilità sulle spalle, per merito del trigono di Mercurio con Saturno, ma qualcuno vi rema contro. Potete sempre rigirare la frittata a vostro vantaggio personale, senza farvi beccare in flagrante. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Non siate precipitosi e ponderate bene ogni decisione. È vero che alcune chance vanno colte al volo, ma prendere un granchio non fa piacere. Momenti in cui vorreste liberarvi da alcune paure. Credete di più in voi stessi, se volete farcela. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

