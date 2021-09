Oroscopo di oggi 6 settembre 2021

Oroscopo oggi 6 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Per alcune cose ci sarà da attendere e la vostra pazienza verrà messa a dura prova. Piuttosto che prendervela con qualcuno, restate concentrati. Rivedete alcune idee, e chiedete manforte e appoggio in chi promette di essere un buonissimo alleato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Non vedete l’ora di rimettervi in pista, grazie all’appoggio prezioso della Luna ospite gradita dell’amica Vergine. Vi sentite ottimamente. State già fiutando un buon affare, a patto però che non vi perdiate in un dedalo di inutili dettagli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Qualcuno è molto pignolo e vi invita a rivedere il vostro lavoro, in cerca di un fantomatico errore o di una svista. Voi però non perdete il sangue freddo. Piuttosto che gettare benzina sul fuoco, meglio lasciar correre da gran signori e non legarsela al dito. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La precisa Luna in Vergine aumenta in voi il desiderio di un dolce e fortuito incontro, ma se non sarete più che puntuali, perderete ogni chance. Con le parole potreste rischiare di arrampicarvi sugli specchi. Meglio non usare frasi troppo complicate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

La scorciatoia consigliata a volte si rivela la strada peggiore. Meglio mettere il navigatore per non rischiare di rimanere imbottigliati. La saggezza si misura anche nel saper cambiare direzione, se serve, o addirittura anche fare dietro front. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Grande energia fisica e mentale, per merito di Marte in trigono con Plutone. Ora sta a voi decidere come direzionare le vostre risorse personali. Alcuni obiettivi si fanno via via più vicini. O siete voi invece che state magari correndo più forte? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La quadratura di Venere con Plutone ma in trigono con Giove metterà subito in gran subbuglio la vostra vita emotiva, forse rivoluzionandola. I rapporti, soprattutto quelli più intimi, non sono facili da portare avanti. Dovete fidarvi ciecamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con la Luna in sestile al vostro cielo, siete pronti per coinvolgere alcune persone. Cominciate con precisione e puntualità nelle spiegazioni. Rimanete concentrati, anche se qualcuno tenta di mettervi i bastoni fra le ruote. Non glielo consentite. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

L’inizio della vostra settimana è rallentato dalla pedante Luna in Vergine. Vi conviene adeguarvi mestamente alla lentezza di certe situazioni. Vorreste propendere verso una soluzione rapida a un annoso problema, ma non sarà così celere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

A causa di Venere in piena ostilità contro Plutone, potreste offendervi troppo facilmente. L’orgoglio è da rivedere, se vi crea troppo disagio. Avete molte energie con Marte in trigono a Plutone. I vostri rivali cominciano a temervi un po’. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Se in passato c’è stato uno screzio, Venere in trigono a Giove rimetterà a posto tutto in un battibaleno e tornerete ad andare d’amore e d’accordo. Non nascondete i vostri sentimenti: sono la chiave per l’apertura di una porta molto importante. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Alcune associazioni risultano irrealizzabili, per via dell’opposizione lunare a Nettuno. Chi fa da sé fa per tre, ma voi avreste preferito compagnia. Anche se una persona in passato vi ha un po’ deluso, non continuate a rimuginarci sopra. A che serve? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

