Oroscopo di oggi 7 settembre 2021

Oroscopo oggi 7 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Vi servirebbe fin da subito maggiore determinazione, per riprendere il controllo della situazione che potrebbe esservi sfuggita di mano. Raggiungerete un accordo con il partner, ma solo dopo aver sudato sette camicie. Che fatica, però! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Con la Luna e il Sole in trigono con Urano la giornata promette davvero bene, tra un colpo di genio e un piccolo guadagno extra che vi spetta. Anche se qualcuno non vede la soluzione, in realtà è a portata di mano e voi l’avete già adocchiata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Le cose da fare sono sempre molte, ma il tempo invece non lo è a sufficienza. Se solo riusciste a organizzarvi a dovere, non sarebbe impossibile. La confusione regna sovrana sulla scrivania e nei cassetti. È venuto il momento di mettere ordine. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La Luna in sestile al vostro segno vi invita a un’apertura mentale, verso ciò che magari ancora non conoscete abbastanza approfonditamente. Evitate la superficialità nel leggere notizie, soprattutto se in qualche modo vi riguardano da vicino. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

A volte ciò che conta potrebbe essere anche un piccolo dettaglio. A fare la differenza sarà la vostra attenzione nel cogliere ciò che non va. Agite istintivamente senza farvi impensierire, e sarete capaci di meritarvi anche un plauso generale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Anche se potreste diventare irrequieti e dovrete fare alcuni sforzi fisici per via delle congiunzioni Luna-Marte e Sole-Luna, non vi lamenterete. Isolate qualunque pensiero negativo, ed eliminatelo con la positività del trigono di Luna e Urano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Occorre dare grande spazio al dialogo e alla conversazione, se volete davvero arrivare a una comprensione profonda del vostro interlocutore. Se un rapporto è nato da poco, non abbiate fretta. Date tempo al tempo e non saltate alcuna tappa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Potete fare molto di più, per merito della Luna nell’amica Vergine. Non tiratevi indietro, qualora siate in cerca di nuove possibilità lavorative. Apprenderete più facilmente, se aprirete la mente alle novità e non vi irrigidirete sulle vostre posizioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

L’inizio della vostra settimana è rallentato dalla pedante Luna in Vergine. Vi conviene adeguarvi mestamente alla lentezza di certe situazioni. Vorreste propendere verso una soluzione rapida a un annoso problema, ma non sarà così celere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

La forza di volontà e l’abilità nel raggiungere tutti gli scopi che vi prefiggete non mancano mai, grazie alla Luna in trigono con Plutone. L’importante è prendere una strada e seguirla sino in fondo, senza lasciarsi davvero impensierire. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Sfoderate tutto il vostro fascino, se volete davvero fare colpo. Ma se non ne siete convinti al cento per cento, allora molto meglio rimandare. Nascondere i sentimenti non è giusto. Ma nemmeno diffonderli ai quattro venti: siate più discreti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Alcune associazioni risultano irrealizzabili, per via dell’opposizione lunare a Nettuno. Chi fa da sé fa per tre, ma voi avreste preferito compagnia. Anche se una persona in passato vi ha un po’ deluso, non continuate a rimuginarci sopra. A che serve? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

