Oroscopo di oggi 8 settembre 2021

Oroscopo oggi 8 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Per colpa della Luna in transito nel vostro segno opposto, perderete più tempo del previsto nel portare a termine un progetto a cui tenete molto. Nonostante il forte desiderio, non riuscirete a trovare subito le parole giuste e vi sentirete un po’ impacciati Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Non vi trastullate troppo o potreste perdere il leggero vantaggio che avevate accumulato. Va bene prendersela comoda, ma non esagerate. Non perdete di vista i vostri obiettivi prioritari. Fra questi non deve mancare l’aggiornamento professionale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Se nella vostra vita sono in corso dei mutamenti, la Luna in un segno d’Aria vi darà una mano nell’adattarvi perfettamente a qualunque situazione. Per realizzare al più presto un desiderio, occorrerebbe avere più risorse rispetto a quelle disponibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Con la testa fra le nuvole, sarà davvero arduo consegnare il lavoro in tempo per la scadenza. Colpa della Luna in quadratura. Concentrazione! Non scaricate le responsabilità sull’ultimo arrivato, se a ben vedere sono invece soltanto vostre. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Per merito del sestile lunare, migliorate i contatti e la comunicazione a livello sociale e imprenditoriale. Pubblicizzate le vostre migliori idee. Seguendo tutte le regole del gioco, la vostra pedina avanzerà inesorabilmente verso il traguardo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Attraverso un’analisi minuziosa, potrete capire la direzione più proficua per voi a livello economico. Occorre però molto sangue freddo. Nella professione state andando bene, ma forse dedicate troppo tempo agli affari e poco al cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Occorre dare grande spazio al dialogo e alla conversazione, se volete davvero arrivare a una comprensione profonda del vostro interlocutore. Se un rapporto è nato da poco, non abbiate fretta. Date tempo al tempo e non saltate alcuna tappa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Attenzione alla possibile dispersione. Troppe telefonate, troppi messaggi e chat, spesso inutili, e alla fine vi sentite come persi in un oceano. La disposizione d’animo conta più di grandi discorsi filosofici, che lasciano il tempo che trovano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Grazie alla Luna nell’amica Bilancia, avrete il carburante giusto per far decollare i vostri pensieri, che supereranno subito ogni nuvola del cielo. Perfezionisti come siete, non potete accontentarvi del risultato raggiunto, nonostante sia notevole. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Meglio non seguire l’impulso della Luna in disarmonia con il vostro segno. Spegnete sul nascere ogni diverbio, senza dimenticarvi di un sorriso. Anche se qualcuno in passato non si è comportato in maniera eccelsa, potreste riuscire a perdonarlo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Se verrete chiamati a ricoprire una posizione di responsabilità, non tiratevi indietro. Avrete l’appoggio necessario dal trigono Luna-Saturno. La vostra lealtà sarà premiata, in un modo o nell’altro. Anche i meriti nascosti vedranno la luce. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Anche le piccole paure quotidiane, affrontate con animo sereno, possono essere vinte senza troppe difficoltà, se credete in voi stessi. Non giudicate l’operato altrui, e anche voi così non sarete giudicati per una piccolissima svista? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata