Oroscopo di oggi 9 settembre 2021

Oroscopo oggi 9 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

La voglia di portare a termine qualche compito un po’ gravoso non è molta, rallentati come siete dalla Luna nel vostro segno opposto. Cercate di trovare una scusa per defilarvi, ma la fantasia in questo caso non ce la fa a soccorrervi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Piuttosto che dimostrare il vostro disappunto, potreste tentare di nasconderlo per non dare troppo nell’occhio e attendere un momento migliore. Anche quello che all’inizio sembrava un piccolo svantaggio, può rivelarsi invece utile ai vostri piani. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Lo spunto che vi mancava ve lo regalerà la Luna in Bilancia. Potete contare su una marcia in più, a meno che non vi sentiate già soddisfatti abbastanza. Non avete bisogno di essere applauditi per il vostro operato, ma ricevere complimenti fa sempre piacere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Bloccati dalla quadratura lunare, non riuscirete ad esprimere le vostre idee come avreste voluto: vi troverete di fronte a un piccolo intoppo. Superare l’ostacolo non è affatto facile, e allora provate ad aggirarlo senza addurre scuse su scuse. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con l’aiuto del sestile della Luna, potrete essere molto più ricettivi e cogliere al volo nessi che qualcun altro faticherebbe non poco a scovare. Le chance di essere prescelti sono buone, ma evitate comunque di vantarvi troppo delle vostre potenzialità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

In questo periodo con Marte come ospite, sarete sicuramente più nervosi, ma avrete anche grinta da vendere. Utilizzatela nel lavoro. La vostra perspicacia toglierà dall’impaccio un collega distratto. Per stavolta, tutto filerà liscio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Imparare a memoria codici e regolamenti, o anche solo le vostre ricette preferite, sarà un gioco da ragazzi con la congiunzione Luna-Mercurio. Non mostrate il vostro lato peggiore. In caso di controversie, siate magnanimi come suggerisce Giove. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La vostra riservatezza potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Cercate di limitarla, aprendovi almeno con le poche persone di cui vi fidate. State limitando la vostra sfera d’azione, forse per timore di non essere all’altezza della situazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Un amico vi coinvolge in un progetto che da soli non avreste mai intrapreso. Sapendo di essere in buona compagnia, l’entusiasmo sarà amplificato. Con il favore della Luna in Bilancia, approfittatene per una ritoccata al look. Sarete davvero impeccabili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Dovendo trattare con qualcuno, ma soprattutto dovendo portare acqua al vostro mulino, saprete certamente come fare, grazie alla quadratura Luna-Plutone. Anche il più ostinato infine dovrà arrendersi di fronte alla vostra caparbietà e alla vostra volontà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Col vento in poppa del trigono lunare con Giove, vi sentite ottimamente. Il rischio non sarà un problema in quanto avete le spalle ben coperte. Potete tranquillamente esporvi e mettere in luce le vostre capacità. Avete tutte le carte in regola. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Più che la ragione, forse dovreste seguire l’istinto, che vi guida verso le scelte più azzeccate. Ma per far questo dovreste lasciarvi andare. Affrontate le cose una alla volta, senza farvi prendere dal nervosismo, anche se non avete molte energie. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

